蔡維澤在歌迷力拱下大方秀健身成果。（相信音樂提供）

傻子與白痴昨在CORNER MAX舉辦「After After Party」演唱會。（相信音樂提供）

傻子與白痴昨在CORNER MAX舉辦「After After Party」演唱會。（相信音樂提供）

「傻子與白痴」28日大年初七在CORNER MAX舉辦「After After Party」演唱會，當天也是主唱蔡維澤的生日，嘉賓白安送上生日蛋糕為他慶生，現場氣氛熱烈，最後蔡維澤更在歌迷起鬨拱脫衣下，大方放送福利，秀出結實的健身成果，歌迷尖叫聲音不絕於耳，為演唱會畫下完美句點。

傻子與白痴開演前，團員們特別送上生日禮物精品領帶，搭配蔡維澤的造型服，蔡維澤開心地說：「這是一種儀式感」。在演唱〈視線所及只剩生活〉前，團長徐維均自我介紹：「傻子與白痴是酷酷的樂團，曾經也是多愁善感的少年，寫出一首又一首惆悵心情的歌。」隨著心境的轉變，蔡維澤認為昔日的作品反而是對於負面心情的釋懷，新的一年有新的體悟與成長。

在演唱新歌〈After After Party〉時，傻子與白痴邀請即將在台中、高雄開演唱會的白安合唱同歡，白安透露為什麼今天會擔任傻子與白痴的嘉賓是因為他們知道她一直想玩樂團，雖然今天不是她生日，反而為她實現願望，白安還送上生日蛋糕，與全場歌迷合唱〈生日快樂歌〉慶祝，並合唱白安的〈不夠特別的我不要〉，帶來演唱會高潮。而蔡維澤也許下身體健康的生日願望。

此外，他們還改編梁靜茹的〈親親〉，在蔡維澤低沉嗓音的詮釋下，原本屬於女生的甜蜜〈親親〉，流露出男性的man味十足的〈親親〉，蔡維澤更大方自爆初吻是在國中時期。雖然是以派對形式開唱，但整場以極具誠意的歌單，一連飆唱近2個小時，最後他們演唱〈夜長夢多〉、〈5：10a.m〉，最後蔡維澤更在歌迷拱脫衣下，他也大方放送福利，秀出結實的健身成果，歌迷尖叫聲音不絕於耳，為演唱會畫下完美句點。