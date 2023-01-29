1輛白車違停紅線，警消獲報到場男子已陳屍車內。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄今（29）日上午在左營區才傳出2女死亡命案，中午時在前鎮區又傳出命案。高雄市前鎮區一間知名百貨公司附近，有民眾發現1輛車違停紅線，未料上前一看車上1男一動也不動，警、消獲報到場後發現人已經明顯死亡，初步勘察現場未發現打鬥痕跡，車輛未發現外力撞擊，死者未發現明顯外傷及可疑跡象或他殺嫌疑，詳細原因仍待釐清。

高雄前鎮區時代大道與成功路口往西約200公尺處路旁，29日中午11點多被前往公園運動民眾發現，1輛白色BMW轎車違停在紅線上，靠近一看，發現駕駛座上躺有1名男子，覺得有異狀趕緊報警。警消到場後發現，人已無生命跡象，初步了解，死者為34歲的洪姓男子，鑑識人員到場採證，初步勘察現場未發現打鬥痕跡，車輛未發現外力撞擊，死者未發現明顯外傷及可疑跡象或他殺嫌疑，詳細原因警方正釐清中。

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