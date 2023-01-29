警方提醒用路人，包括新竹火車站前有單純針對違停的科技執法，且是24小時全天候執行。（陳育賢攝）

警方提醒用路人，包括新竹火車站前有單純針對違停的科技執法，且是24小時全天候執行。（陳育賢攝）

新竹市警局去年起在竹市10處交通重要且違規高風險路口增設科技執法點，每個點每月都能取締數百件違規案件。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

錢已不好賺，又碰上通膨，可別跟自己的荷包過不去！為改善交通跟節省警方取締人力，新竹市警察局去年起在全市重要路口陸續增設10處科技執法設備，結果登上「取締王」的路口是光復路、學府路口，平均每月可取締近千件的違規跨越雙白線、汽車佔用機車停等區的違規案件。

新竹市警交通隊指出，去年起市警局在竹市10處交通重要且違規高風險路口增設科技執法點，包括新竹火車站、城隍廟、巨城周邊（中央民權路口、中央民生路口）、慈雲埔頂二路口、西大北大路口、經國中正路口、經國公道五路口、光復學府路口、慈雲公道五路口等，許多路口剛增設時，駕駛人與騎士可能還沒有警覺心，1天就可偵測到上百件交通違規，目前平均每月都有數百件。

警方統計，去年間各處科技執法月平均件數，光復學府路口違規跨越雙白線、汽車佔用機車停等區取締976件，登上取締王寶座；第2名為城隍廟違停714件；接續為巨城周邊違停、違規迴轉667件；西大北大路口紅燈右轉、汽車佔用機車停等區434件。

慈雲埔頂二路口違規跨越雙白線、超速350件；新竹火車站293件；慈雲公道五路口轉彎不依規定、不依標誌、標線、號誌指示250件；經國公道五路口轉彎不依規定、不依標誌、標線、號誌198件；經國中正路口違停、不依標誌、標線、號誌指示156件。

交通隊指出，各路口的科技執法功能依該路口的違規狀況而有所不同，像是新竹火車站與城隍廟周邊是單純針對違停科技執法，其他路口則有同步偵測闖紅燈、違規紅燈左右轉、跨越雙黃（白）線行駛、汽車占用機車停等區與機車未依規定二段式左轉等違規行為。

警方提醒用路人，科技執法設備是採用AI應用技術，自動偵測與車牌辨識，為全天候運作的科技執法，希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，也呼籲駕駛人行車時，謹慎遵守交通規則，別可荷包過不去。