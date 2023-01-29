花蓮縣政府今年推出設計別出心裁的兔年春聯，年前雖已發放至各家戶，如民眾尚有需求，明上班日可至縣府服務台洽取。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

虎辭勝歲，兔躍新程！花蓮縣政府於今年農曆春節，推出設計別出心裁的春聯與福袋，和縣民分享新年喜氣，其中，福袋在縣長徐榛蔚春節期間陸續發放下，已全數發送完畢，春聯部分，縣府已在年前發放至各家戶，如民眾尚有需求，明上班日可至縣府服務台洽取。

縣府表示，今年兔年的春聯與福袋設計別出心裁，色彩採用「新年紅」搭配「喜氣金」，形狀運用道家思想中象徵天地宇宙的方、圓架構，主圖設計則為四周方正而中心圓轉，特別是春聯中心的圖案，為3隻金兔圍繞著1個人轉，象徵天、地、人三才圓潤共好，呼應花蓮縣近年推動道法自然，天地人和諧的美感生活。

縣府指出，兔年春聯已在年前全數送達各家戶，鄉親若有需求，可於上班日至縣府服務台洽取，數量有限，送完為止。福袋部分，縣長徐榛蔚自初一起，陸續至13鄉鎮發放，由於現場鄉親索取熱絡，已全數發送完畢。

此外，縣府還說，今年的農民曆亦在年前悉數發放給各家戶，今年選題為「花蓮好時刻」，象徵花蓮在疫後新生、物產豐饒，四時物景皆怡人的意象，且響應節能減碳，農民曆也推出電子書版本，讓民眾隨時隨地皆可查詢節氣資訊；農民曆電子書網址：http://61.219.82.235/book22/mobile/index.html