中信兄弟終結者李振昌上次打經典賽時，陣中投手群中僅鄭凱文比他小，這次他身為中華隊老大哥，他不把自己當作前輩，而是以互相學習的心態加入集訓，相隔14年再次披上國家隊戰袍，李振昌都是抱持想法，「全力以赴，都是為了國家榮譽。」

李振昌坦言，當初接到入選36人培訓名單通知時感到非常驚訝，心想：「為什麼還會有？我都到這個歲數了。而且去年也沒有表現得很好，怎麼會入選？算是驚訝大過於期待。」

上次披上國家隊戰袍已是2009年經典賽，當時李振昌年僅22歲，是陣中小學弟，這次再次入選中華隊已是全隊最老，「不會說想要教他們什麼，而是互相學習，這次入選的球員中有是各樣的投手，自己也會想在他們身上學到一些東西。」

從小老弟變成老大哥，李振昌也分享自身經驗，「國際賽最主要是臨場反應，在遇到狀況時如何冷靜下來是最重要的，球場上能夠反應的時間很短，怎麼應變比較重要。」

相較於過去都是擔任先發，這次李振昌將與宋家豪為首的牛棚組合一起守護防線，他認為，不管是什麼角色在短期比賽中都差不多，「能解決1個打者是1個，先不要想要丟多少，盡力表現就好。」

肩傷一直是李振昌的隱憂，2019年12強他就曾因肩傷辭退中華隊，對此他表示，自己會持續注意身體狀況，如果有不適一定會主動向教練團反應，不會硬撐，「不然有傷又佔了1個名額這樣很不好，但如果身體狀況沒問題一定會盡力幫忙中華隊。」