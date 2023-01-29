傳出總統蔡英文將於捷克總統當選人帕維爾通話，總統府發言人張惇涵今天說，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。
張惇涵今天向媒體表示，蔡總統代表台灣政府與人民，祝賀捷克順利完成民主大選，也對捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）表達誠摯祝賀。
張惇涵說，台灣與捷克是共享普世價值的民主夥伴，近年更在經貿、科技、文化及教育等各項領域緊密交流；在全球疫情爆發以來，台灣與捷克更加強防疫及關鍵產業合作，攜手提升雙方醫療公衛量能，共同強化民主供應鏈韌性。
至於蔡總統是否與帕維爾通話，張惇涵說，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。（編輯：蘇龍麒）1120129
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