花蓮一名職業軍人阿雄在夜店認識住同部落一名傳播妹小美，某日帶著小美到友人家中烤肉後又到店同歡，事後兩人約定前往飯店開房大兩回合，未料女方事後卻遭反咬性侵，與丈夫共謀逼阿雄簽下650萬本票，阿雄事後相當痛苦，又怕被人發現，只能與朋友訴苦，最後在朋友鼓勵下前往警局提告，法官認為小美夫妻獅子大開口，判決本票無效。

根據判決書，職業軍人阿雄於民國110年11月12日飲酒時點傳播妹，而結識住在同部落的傳播妹小美，隔日就開車載小美前往朋友家中烤肉後又前往夜店飲酒，事後兩人酒後約定前往某飯店開房嘿咻，隔日退房前又床戰一次。

但阿雄卻在太過激情，在小美脖子種草莓，小美表示自己已婚及擔心遭丈夫發現，隔天小美就發簡訊給阿雄表示丈夫已知情，還揚言要離婚並對他提告，阿雄嚇得惶惶不安，還打電話給小美的丈夫致歉。

未料丈夫卻怒斥阿雄說謊，還稱是他性侵小美並限制她自由，要提告並使阿雄家庭、職場均知悉，阿雄雖自認清白，但害怕部落及部隊聽聞此事惹禍上身，於是乖乖簽下和解書及650萬元本票。

但阿雄對自己遭遇難以接受，轉而向朋友訴苦，經朋友分析對方應為仙人跳並鼓勵他強硬對付，但小美丈夫索討金錢未果，接連至阿雄住家及部隊騷擾，讓阿雄苦不堪言，決定鼓起勇氣提告。

法官審理後認定，阿雄僅有高中學歷，在遭遇女方丈夫以電話自稱為小美配偶，宣稱小美因遭他性侵害自殺未遂下，陷於慌張恐懼之情緒，僅憑自己認知以為與有夫之婦有染即為罪大惡極之事，草率答應與被告和解，且在便利超商中與被告商談不到10分鐘，即簽署和解書並承諾給付高達650萬元之賠償，此縱使與侵害配偶權之事件由法院量定之慰撫金通常為20至30萬元亦相差甚遠。

法官認為，650萬元按當前基本工資計算，相當於21年不吃不喝始能累積之數額，阿雄僅歷經7分15秒之時間即簽立，可認阿雄係出於輕率、急迫且無經驗而簽立和解書及本票，應予撤銷。