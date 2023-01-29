中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27,350例COVID-19確定病例，分別為27,105例本土個案及245例境外移入；另確診個案中新增22例死亡(其中1例為境外移入個案)。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日多8,234例，增加約43.6%

指揮中心表示，今日新增之27,105例本土病例，12,020例男性、15,073例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,462例)，臺中市(3,226例)，高雄市(3,181例)，桃園市(3,139例)，臺北市(2,450例)，臺南市(2,197例)，彰化縣(1,239例)，新竹縣(782例)，新竹市(733例)，屏東縣(663例)，苗栗縣(662例)，雲林縣(564例)，基隆市(562例)，宜蘭縣(477例)，南投縣(410例)，嘉義縣(384例)，花蓮縣(333例)，嘉義市(264例)，臺東縣(168例)，金門縣(131例)，澎湖縣(72例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，新增22例本土病例死亡個案、10例男性、20例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年8月15日至今(2023)年1月25日，死亡日期介於去年8月15日至今年1月25日。

指揮中心說，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有肝硬化、食道靜脈瘤出血、慢性腎病等病史，曾接種2劑新冠疫苗，1月24日因症狀至急診就醫採檢新冠PCR陽性確診，開立口服藥物莫納皮拉韋治療，返家當天有腸胃道出血症狀，1月25日在家中昏迷緊急送醫，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染、肝硬化。

指揮中心說明，今日新增245例境外移入個案中，為129例男性，116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月29日至今年1月28日。