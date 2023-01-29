世界棒球經典賽中華隊落腳雲林縣集訓，雲林縣政府提供優質農特產品為選手加油打氣。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

2023年第5屆世界棒球經典賽將於3月8日點燃戰火，預賽A組安排在台中洲際棒球場開打，因疫情延期多年的經典賽熱血回歸，中華隊正式進入備戰狀態，29日在雲林縣斗六棒球場舉辦開訓儀式，展開為期1個月集訓，雲林縣長張麗善表示將提供雲林優質農特產品，全力為選手們加油打氣。

張麗善29日參加開訓儀式，特地為中華隊球員、教練、訓練員、防護員帶來營養補給品，縣農業處準備了肉品市場自有品牌「雲饗豬」、富含維生素C的茂谷柑、古坑咖啡等雲林優質農特產，全力為中華隊選手們補充精氣神，並對於聯盟肯定雲林的棒球硬體設施表達感謝之意。

張麗善表示，棒球是國球，世界頂級棒球國際賽事將在台中市舉行，對台灣、中部地區是很大的肯定，很高興台灣能藉由棒球躍上世界舞台。這次中華隊選在雲林斗六開訓備戰，為期約1個月。雲林縣是農業大縣，一定會照顧好選手們的營養與健康，祝福中華隊旗開得勝、勇奪冠軍。

中華職棒大聯盟祕書長楊清瓏說，國際棒球賽事最能凝聚國人的心，將全力奮戰展現中華隊的氣勢，為2023經典賽創造台灣的榮耀。

中華隊總教練林岳平指出，選在斗六棒球場集訓，主要是斗六有很好的環境，希望所有選手在集訓中充分準備，期許3月8日開打時可以奪下勝利，前往日本、美國參加淘汰賽贏得冠軍。