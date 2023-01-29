英籍女師單車遭竊 鷹眼警認出兜風男竊賊逮人

北市一名26歲英國籍女老師來台工作多年，平日上下班均以腳踏車做為代步工具，這幾天因為過年沒有上班，女老師遂將腳踏車停放在林森北路路旁，26日晚間23時許，當女老師欲使用腳踏車時，才發現腳踏車已不翼而飛，只好打110請求警方協助尋找。

中山分局中山一派出所員警洪明偉接獲報案後，立即調閱周遭監視器畫面，發現23日21時許，一名年輕男子在巷內溜著滑板車靠近腳踏車，見四下無人直接將腳踏車整輛抬走；員警研判該名竊嫌可能住在林森北路一帶，在周遭巷弄加強搜尋，大約30分鐘後，洪員眼尖發現一名特徵相似的男子，正騎著同款腳踏車兜風，立即上前攔查該名19歲王姓男子，王男對於腳踏車來源支吾其詞，最後始坦承偷車，全案訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

英國籍女老師對於警方受理報案後，火速尋回腳踏車感到非常開心，表示來台灣工作多年第一次遇到這種情形，直誇台灣警察效率極高，能居住在台灣真的很放心。