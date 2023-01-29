失業男遭父親多唸兩句憤而離家 員警臨檢勸返家

長期失業的陳姓男子，過年前因父親要他找工作，碎唸了幾句，竟離家出走，自己一人住在賓館，家人1月9日報案，陳男被列為失蹤人口，警方11日清查旅館時入住名單時找到陳男，苦口婆心勸他與家人聯繫，協助返家團圓。

警方執行重要節日安全維護工作，執行清查「旅館」等高風險處所，以防制人口拘禁案件，11日在景中街一處旅館實施聯合查察，發現43歲陳男是失蹤人口，隨即由旅館人員陪同前往房間。陳男聲稱，因長期失業父親多講了兩句，他憤而離家出走，先前往台南散心，北返後在住家附近找一間旅館暫住，警方就上門找人。

員警第一時間先開導陳男，希望他與家人理性溝通，並將行動電話借給陳男，讓他打電話跟家人報平安，電話中陳男聽到家人的聲音，對於父親責難也已釋懷，告訴家人，等一下就回去，而家屬也放下心中大石，感謝員警協助。

警方表示，今年過年期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，另失蹤人口需失蹤滿24小時才能報案是錯誤的觀念，應把握協尋黃金時間向警方報案，避免憾事發生。