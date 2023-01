美國田納西州曼菲斯(Memphis)5名員警暴力毆打一名非裔男子致死後,當局已解散涉事小組。而警察施暴影片曝光後,美國數座城市計劃舉行更多抗議活動。

綜合路透社和法新社報導,29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)本月7日疑因魯莽駕駛遭到攔檢,被警拖出車外痛毆,3天後在醫院不治。

警方昨天公布的警察錄影畫面顯示,尼科爾斯一開始就跟警方說:「我沒怎樣。」

即便如此,接下來幾分鐘,警察將他拖出車外強壓在地,試圖用電擊槍電他,並威脅痛打他一頓。片中,警察還對尼科爾斯做出不合邏輯的要求,例如尼科爾斯已經趴在地上了仍斥喝他趴下。

影片拍到尼科爾斯告訴警方:「我只想回家。」

這段影片在曼菲斯和美國多地掀起抗議潮,許多城市準備在今天舉行更多示威活動。

此案震驚全美,也再度引發警察執法過當的討論,尤其是2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死一案世人仍記憶猶新。

尼科爾斯一案中,毆人的5名員警都是非裔,也都隸屬於曼菲斯「天蠍」(SCORPION)小組。2021年11月成立的「天蠍」小組,是「恢復我們社區和平打擊街頭犯罪行動」(Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)的英文字頭縮寫,這個小組志在降低犯罪熱區的非法活動,手段之一便是在熱區部署更多的警力。

然而,曼菲斯警局今天發布聲明表示,「永久解散天蠍小組,符合所有人的最大利益」。

尼科爾斯的家人透過律師發布聲明,對這一決定表達樂見之意,並說這「對尼科爾斯的慘死而言,是適當且符合比例原則的作法,對曼菲斯所有居民來說也是一個得體且公正的決定」。

「我們希望其他城市在不久的將來對其飽和的警察小組採取類似行動,開始在他們的社區中建立更多的信任。」

5名涉案警察已全數遭革職,並被控二級謀殺等罪名。

創立該小組的警察局長戴維斯(Cerelyn Davis)先前告訴美國有線電視新聞網(CNN)說,「天蠍」小組至少成立之初確實有發揮成效,在2021年凶殺案達破紀錄的345起之後,2022年犯罪率有所下降,她說這一數字引發「社區強烈抗議」。

儘管2020年佛洛伊德案後全美疾呼警察改革,但根據「警察暴力地圖」(Mapping Police Violence)網站數據,2022年美國警察暴力執法事件仍導致1186人死亡,創下10年來新高。