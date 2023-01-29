結婚13年的丁寧，近日在衛視中文台《一袋女王》分享自己秒變身爆走的另一面。她說每次開車老公總是愛在副駕用指揮她如何開，有次兩人去美國，從奧勒岡到洛杉磯兩人要輪流開17小時的車，沒想到丁寧開車時老公再度語音指揮，讓丁寧直接爆氣怒噴老公，讓老公獨自開好開滿，自己則是在副駕安靜地開著咖啡看風景好不愜意。

丁寧因為常開著車上山下海到各地拍戲，所以自認很會開車，而先生明明車子開得沒有她好，但只要坐在右駕就會開始指揮丁寧怎麼開車，而且全程指揮到底，連煞車、喇叭都要管，讓丁寧只好在停等紅綠燈時，跟老公說不要指揮她開車，這樣會讓她既混亂又緊張，兩人結婚13年這個情況還是持續年年上演。結果有次丁寧開車上路，老公又馬上開始語音指揮開車，丁寧立刻靠邊停車，老公還以為她要買東西，沒想到下一秒丁寧立刻說：「你那麼會你來開」，老公終於識相乖乖閉嘴。

有一次丁寧跟老公去美國，由於美國都是長途公路，所以都得兩人輪流開，當時丁寧剛拿到國際駕照，老公就要在美國她多練習，沒想到丁寧一開車老公又故態復萌，而且老公猶如在轉播球賽般從頭念到尾，讓丁寧越聽火越大，再度把車開到路邊，然後用很溫和的臉，爆氣的說：「從今天開始我在美國絕對不會開車！你自己開！」講完就走向右座，讓老公獨自一人從奧勒岡開到洛杉磯，整整17個小時近1500公里路程，讓老公開好開滿，而丁寧卻悠閒地喝著咖啡看著風景，看著老公一臉疲憊的開車，讓她心情有夠舒坦。本集將於1月31日(二)晚上10點衛視中文台播出。