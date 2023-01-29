南韓女星鄭美愛（정미애，音譯）曾在2019年參加演歌選秀節目《Miss Trot》，靠著出眾歌唱實力奪下亞軍，從此進入演藝圈，沒想到，2021年12月她無預警宣布中斷演藝工作，僅透露是動了「大手術」。時隔一年，鄭美愛接受KBS節目《人間劇場》採訪，才得知她是罹患舌癌3期，並已經動刀切除1/3的舌頭。
因為參加節目帶來的高人氣，鄭美愛透露一度忙到免疫力下降，身體小病不斷，尤其嘴巴的瘡，好幾個月都沒好，就醫檢查後，才知道是罹患舌癌，但她當時最小的孩子還不滿1歲，為母則強不得不接受長達8小時的手術，最終切除了1/3的舌頭。
術後，儘管鄭美愛仍能說話，許多後遺症隨之而來，除了五官常呈現扭曲狀，且很難吞嚥食物，最重要的是，咬字發音變得含糊不清，嚴重妨礙到唱歌，還得面對癌症復發的可能性，她表示，自己有6個月的時間，每天皆活在焦慮與恐懼之中，好在丈夫和4名小孩陪伴，才慢慢走出低潮，並預告2023年將重返舞台。
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