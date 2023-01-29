2023澳洲網球公開賽29日進行最後一天賽程，女雙決賽捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／辛妮雅可娃（Katerina Siniakova）6比4、6比3解決日本組合青山修子／柴原瑛菜，收下兩人合作的第7座四大公開賽女雙冠軍，也衛冕成功。

克蕾切可娃／辛妮雅可娃今年澳網除了第一輪打滿三盤勝出，接下來5場比賽都是直落二奪勝，這5勝每一盤掉的局數不超過4局。

辛妮雅可娃賽後說：「這是很棒的兩周，謝謝我的搭擋，等不及要繼續在下一場四大賽奮戰了，也把這座獎盃獻給在家鄉的母親，做為她的生日禮物。」

克蕾切可娃先好好感謝推動WTA職業女網及給後輩創造許多舞台的前輩，並表示對手青山修子、柴原瑛菜臉上總是掛著笑容，她很享受與她們的比賽，自己和搭擋辛妮雅可娃從青少年時期13歲就一起打女雙，兩人一眨眼也合作了快15年，來到澳洲比賽總是很愉快，她也期待明年再回來挑戰3連霸。

青山修子／柴原瑛菜雖然無緣冠軍，不過也創下兩人搭擋以來在四大賽最佳成績，賽後致詞時青山修子也透露自己是第一次打大滿貫女雙決賽，說到情緒激動時，青山也一度哽咽，展現運動員的真性情，柴原除了感謝隊友，也謝謝家人、團隊支持，讓她每天都更進步，期許再回來爭取榮耀。