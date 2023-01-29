孫協志在衛視中文台《一袋女王》透露會因為純愛劇的劇情起伏慘哭，他說之前很期待某日劇上映，光是看到預告就眼泛淚光，等到上片那天他一聽到主題曲，就激動的眼眶濕潤，看到難過的地方還會對著電視大喊、哭泣。他邊描述邊輕哼歌曲時，被主持人巴鈺發現眼角有淚水；曾國城也笑問：「是不是年紀到的關係啊？」讓他相當不好意思。

孫協志說當劇情發展到，男女主角不把內心感情說出卻又得分開那一段時，他更直接噴淚對電視機大喊：「為什麼不講！你為什麼不講！」到第8集讓孫協志哭得最慘，還讓他一度崩潰生氣的哭罵為何劇情要這樣發展，一旁的主持人曾國城笑說：「是不是年紀到的關係啊？」讓孫協志有點不好意思的回說，其實自己從年輕時就這樣，對於純愛劇他總是又愛又怕受傷害。

此外，孫協志也表示由於自己有在打棒球，所以看球賽時都很注重細節，尤其看到球員在關鍵時刻打不好，就會讓原本舒服地躺在沙發的孫協志當場把遙控器甩掉，接著瞬間跳起來對著電視發脾氣，開始狂念球員，讓他從冷靜咖突然變成火爆男。