高鐵台中站29日午後出現收假人潮，現場進出旅客人潮不斷，候位區也坐滿候車民眾。（潘虹恩攝）

春節連假邁入最後1天，高鐵台中站29日午後陸續出現收假人潮，高鐵公司指出，高鐵春節疏運順暢，其中北上中長程列車座位有限，南下班次則尚有座位；另，烏日警分局也指出，春節期間高鐵站區科技執法取締案件高達1466件，籲民眾接送旅客善用高鐵站旁停車場30分鐘內免費停車。

今（29）日是春節連假最後1天，高鐵台中站出現收假人潮，現場進出旅客人潮不斷，候位區也坐滿候車民眾，不過高鐵公司指出，春節期間高鐵疏運一切順暢，目前北上班次對號座車廂中長程區間座位有限，南下班次對號座車廂則尚有座位，各車次均有提供自由座車廂，旅客可以多加利用。

另，高鐵站區執行科技執法，台中市政府警察局烏日分局指出，經查詢警察局「智慧型執法系統」顯示，春節期間科技執法數量為1466件，其中違規停車達1433件，占97.74％；違規上下客達33件，占2.25％。烏日警分局呼籲，民眾接送旅客可善用高鐵站旁停車場30分鐘內免費停車，請勿因一時方便違規停車超過3分鐘造成道路壅塞遭罰。