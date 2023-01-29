經典賽中華隊今天在斗六展開集訓，這次36人中帶上4位捕手，之後30人名單時可能會再剔除1人，昔日「中華隊鐵捕」、現任中華隊首席教練的高志綱就點出3大選材要點，「還是先強調球員狀態，身體狀況調整上來是最優先的考量。」

這次36人集訓名單中有高宇杰、林岱安、戴培峰、吉力吉撈・鞏冠4位捕手，前3人屬性相同，都有不錯的阻殺與引導投手的能力，去年奪下中職全壘打王的鞏冠則是有長打優勢。

高志綱表示，不是每個選手都能在3月初就把身體狀況調整到位，教練團第一就是要確認球員身體狀況，能否調整到位面對高張力比賽，再來就是考量捕手與投手溝通過程，彼此默契是否建立的起來，第3則是要看對比賽的判斷，但這必須要透過熱身賽才能有較明確答案。

「還是先強調身體狀況是否調整到位，確認球員是不是真的準備好了。」高志綱也提到，攻優於守的鞏冠會一同加入捕手訓練，「他是美職系統回來的，有面對中南美洲選手的經驗，如果有好的想法也能在投手群中一起溝通。」

2月6日將產生中華隊最終30人名單，若屆時捕手部分「4取3」，剩下的那1人將會成為預備球員，「預防如果有球員受傷不能比賽，這位球員已經很熟悉球隊作戰運作，可以馬上銜接，若當初沒有多準備這樣的人，新的人加入就要全部重來，要銜接比賽會比較困難一點。」

這次4名捕手中唯一有大賽經驗的只有高宇杰打過2019年12強，如何取捨成為教練團課題，高志綱認為，能入選中華隊的球員在母隊也已是數一數二的選手，都是很有經驗的，只要把平時對比賽的了解帶到國際賽就好。

「國際賽唯一的差異是犯錯、失敗空間更小，一個想法、一個play、一顆球就決定整個盃賽成績，所以會提醒他們細膩度。」高志綱過去以球員身分參加3屆經典賽，這次首次以教練身分出征，讓他印象最深的就是2013年經典賽，「那個賽事的氛圍，還有不甘願的氛圍，所以會強調一顆球的重要性，不能隨便鬆懈掉。」