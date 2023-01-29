古都也能很潮！紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》，27日於電子報刊出一篇介紹台南的專文，全文從時尚觀點出發，帶領國際讀者深入探索台南當前最符合潮流與生活美學的住宿、餐飲及購物，讓古都悠然舒適的潮風貌彷彿映入眼簾。

台南市政府新聞處表示，這篇專文的標題為「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」，開頭先介紹台南是台灣最古老的城市與先前的首都，可以從市區現存建築，追溯到這座城市悠遠的文化共融歷史；過往的遺跡在台南隨處可見，街頭小吃與餐廳更讓台南成為台灣的美食中心。

內文還指出，安平古堡、孔廟，以及鄰近沿襲日式風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入已有幾十年歷史的市場，排隊品嘗擔仔麵與虱目魚丸湯。

報導更提及，近年台南出現許多更讓人想要探索的元素，包括蜿蜒巷弄內的藝品工坊、精品店、酒吧等，吸引許多人從海內外移居台南，享受這裡緩慢步調的生活。文中特別推薦的景點有：友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。

台南市長黃偉哲說，感謝紐約時報風尚雜誌慧眼選擇報導台南，台南的風貌不單只有古老，透過台南人的開放心胸，與時俱進添加許多創新元素，新與舊巧妙融合，交織出富有生活感的獨特美學，歡迎外國朋友能來台南享受一段既時尚又放鬆的深度旅行，也期盼每位旅人都能與台南有段美好的邂逅。