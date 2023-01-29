靠著傑倫布朗（Jaylen Brown）延長賽獨拿11分，塞爾提克最終以125比121力克湖人，不過外界最關注的焦點並非比賽勝負，而是末節湖人最後一波攻擊中，詹姆斯（LeBron James）本該是一記精彩的絕殺上籃，遭到塔圖（Jayson Tatum）犯規給毀掉，但裁判居然視若無睹，讓湖人眾將及球迷簡直氣歪了。

從慢動作的鏡頭來看，塔圖這一擊紮紮實實打在詹姆斯的左手臂上，是非常明顯的犯規，詹姆斯應該要獲得2罰的機會，只是裁判卻毫不理會，比賽就此進入延長賽，詹姆斯不滿地在場上大聲怒吼，甚至雙膝跪地，湖人記者Michael Corvo對此預告：「詹姆斯顯然在關鍵時刻被犯規了，聯盟最後2分鐘的裁判報告將帶來腥風血雨。」

在延長賽開打之前，湖人後衛貝弗利（Patrick Beverley）甚至帶上攝影機找上裁判，裡頭不外乎是該球的重播畫面，不願被打臉的裁判立刻給予貝弗利一次技術犯規。安東尼戴維斯（Anthony Davis）賽後也怒斥該判決，「這是狗屎，令人無法接受，感覺我們被騙了。」湖人總教練也只能無奈說道，「不要再給我看什麼2分鐘的裁判報告了。」

I need NBA official Eric Lewis investigatived EXPEDITIOUSLY!!! The Celtics are 36-2 in games he’s reffed since 2020 pic.twitter.com/oYvmPnsMZZ — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 29, 2023

專門報導湖人消息的推特帳號LakeShowYo，立馬挖出本場比賽主裁判路易斯（Eric Lewis）的背景，被戲稱為綠衫軍帶刀侍衛的他，自2020年開始執法塞爾提克比賽的戰績為36勝2負，勝率高達9成，這讓湖人球迷紛紛呼籲聯盟調查他們雙方之間的關係。