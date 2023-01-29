去年一些台灣食品企業因未獲得註冊，致金門高粱酒等產品暫停輸往大陸。大陸國台辦今日表示，有一些台灣食品企業補充提交相關資料，其中金門酒廠等63家企業符合要求，已予以註冊或更新註冊訊息，同時重申陸方願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

大陸國台辦發言人馬曉光29日以「答記者問」方式表示，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊資訊，影響了其產品對大陸出口。近期，包括金門酒廠在內的台灣一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等台灣有關人士和工商團體向陸方轉達訴求，希望儘快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光強調，陸方對此高度重視，積極處理。經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊訊息，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

馬曉光指出，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對部分台灣食品企業註冊訊息不完整、不規範的問題，陸方願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！