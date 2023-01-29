內閣改組名單出爐，農委會主委陳吉仲獲得留任，農業界也表示不出意料。農民說，陳吉仲任內已將台灣農業徹底打造成福利事業，補助的濫發難以提升農產品出口競爭力，陳下台才是現階段對台灣唯一正向的農業政策。學者建議，陳主委在新任期應端出真正的產業政策。

準行政院長陳建仁近日啟動內閣改組，其中農委會主委陳吉仲的去向引來許多猜測，原因不外乎陳吉仲多次在媒體前強調，只要借調期滿就會回中興大學教書，以及回屏東老家養豬種地瓜，這次內閣改組會和前行政院長蘇貞昌同進退。

然而翻開過去，2018年九合一大選民進黨在農業縣兵敗如山倒，時任農委會主委林聰賢肩負政治責任黯然下台，當時的副主委陳吉仲暫代主委一職，陳吉仲數次強調會和林聰賢「同進退」，但最後陳吉仲獲留任並真除為農委會主委，同進退成了「一進一退」，這次內閣改組再次上演，農業界也早有心理準備。

在內閣改組名單出爐前，各界猜測最可能接任農委會主委一職的是前屏東縣長潘孟安或立委莊瑞雄，但民進黨內透露潘孟安真正想爭取的是內政部長一職，另一方面下任農委會主委不可能不延續陳吉仲的農業補助之路，農委會主委的位置只是吃力不討好。

雖然陳吉仲強調誰接任都不重要，能延續好的農業政策才是重點，但內閣改組前農委會認定張善政的研究計劃違反契約規範，將追回相關經費，可謂改組前的補刀；此外，陳吉仲的借調時間與總統蔡英文的8年任期相同，因此借調期滿就回學校的說法並不成立，也看出陳吉仲欲爭取留任。

農民表示，現在的農業政策完全沒有尊重專業，任何有益農業的真話都不敵政治考量，當整個農業變成補助的福利事業時就只是在政策弱農，如果有什麼農業政策是刻不容、可以為台灣農業止血的，那就是陳吉仲趕緊下台。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，陳主委在接下來1年多的任期，應該就是照著原來的既定「福利政策」繼續補貼，雖然不見得能為執政黨的選票加分，但農業衰弱的體質依舊，到頭來倒霉的還是農民，建議陳主委在這任期內能端出真正能增強農業體質的「產業政策」，放寬「農地多元使用」，提升農糧上中下游供應鏈的韌性與附加價值。

國民黨立委曾銘宗表示，歷任主委的施政也都是以農業和農民獲益為最大考量，但陳吉仲卻把農委會弄成最具政治考量的部會，留任繼續大撒幣補助對執政黨是好事，但後遺症和爭議會越來越大，「他是該走卻沒走的閣員之一」。