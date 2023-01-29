台中一名吳姓男子，上月在臉書看到一個徵求幫抖音、網紅增加點閱率的工作，私訊後對方表示1單提供薪資130元，並提供多個抖音帳號要求吳男去關注及點讚，吳男成功完成2單後，果然透過個人網路銀行拿到薪資。

對方又表示，透過某平台幫商家搶任務單，完成後會依任務單金額提供600元以上報酬，並可透過該平台提領現金。吳男因之前獲利深信不疑，故依對方指示至平台註冊填寫金融資訊及個人資料。

吳男透過平台搶到1100元任務單後，對方卻表示任務單金額大於他平台帳戶金額，所以須儲值提高會員權限才可標下，也才能處理下個任務單，吳男心想金額不大，遂依指示儲值1500元，當日也順利完成3單，平台顯示有近3000元報酬。

有了前兩次獲利經驗，吳男更加對平台深信不疑，每天上平台搶任務單，但任務單金額逐步提高，必須持續儲值，吳男直到日前要提領薪資及本金過年，才赫然發現無法提領被騙23萬。

另名涂姓女子，在臉書社團看到徵求「髮飾家庭代工」貼文，她主動以Line聯繫暱稱「小涵」女子。小涵表示按時交貨1單獎金600元，但需要實名制，要涂女先寄送平時用不到且無存款的提款卡到公司材料部登記。涂女一心想賺取外快，便指示寄出，隔天到銀行補辦提款卡時，才知道帳戶被詐騙集團使用，遭到警示凍結。

刑事局統計，去年第3季求職詐騙案發生49件，第4季發生46件，去年下半年有8成6的被害人分布於18至49歲 ，提醒民眾求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊，看到「保證金」、「金融卡及證件」等關鍵字都要很小心。另網路有許多「在家賺錢、免費打廣告、兼職打工、網路行銷、在家工作」等社團，都暗藏詐騙風險。