美國官方最新公布2022年12月個人收入和支出報告，數據顯示整個2022Q4的消費者支出快迅放緩，牛津經濟研究院29日指出，消費者購買力已來到2022年最弱的一次，高借貸成本、儲蓄部位偏低，和經濟衰退擔憂，抑制了消費者的購買習慣。

ING荷蘭銀行經濟研究團隊表示，除了通膨率，美國聯準會非常重視核心PCE（個人消費者支出）平減指數，該值在2022年12月呈現年增率0.3％、月增4.4％，雖然符合市場預期，但低於美國聯準會12月聯邦公開市場委員會議上的預測。

「就前景而言，預計這一波通膨措施將在今年第二、第三季度急劇下降」，ING荷蘭銀行首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）引用PCE和企業定價力的變動關聯圖解釋，企業定價力明顯快速減弱，全國獨立企業聯合會報告證實，預計未來幾個月能夠提高價格的企業比例，將大幅下降。

奈特利指出，如果與核心PCE平減指數變動趨勢繼續維持，消費動能衰退力繼續加劇，「美國聯邦儲在今年下半年降息的契機，自然浮現了。」

牛津經濟研究院亦指出，1/27發布的每月個人收入和支出報告，已清楚說明了接續而來的下滑趨勢，2023年的增長動能正在減弱，目前很難看出有什麼可以彌補消費動能的不足，更重要的是，隨著經濟陷入衰退，企業的資本支出已出現轉向。