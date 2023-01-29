年假過後就是元宵節，新竹縣北埔鄉最具特色的「正月十五油笐火」活動，2月4日將在慈天宮廟坪廣場登場，鄉長莊明增邀請各地民眾前來共舉油笐火把，穿街過巷夜遊秀巒山，感受北埔特有的民俗文化及地方風采。

莊明增說，1895年乙未戰爭到日據時發生的北埔事件 相傳日本政府為削弱北埔的抗日勢力，在慈天宮後方開闢一條道路，斬斷北埔的龍脈。台灣光復以後，在地理師指引下，每年正月十五日晚號召北埔鄉親，人手一支用竹子做成的油笐火把，走上秀巒山形成火龍接回北埔龍脈。

這項象徵保家衛國與傳承永續的在地習俗，流傳下來成為北埔人的共同記憶，以往都是北埔各村民眾在元宵節到慈天宮引火，舉油笐火把遶秀巒山，莊明增上任鄉長後由公所規畫舉辦，疫情趨緩後，每年參加民眾都超過3千人，人手1支油笐火把，場面莊觀也照亮整個北埔小鎮。

北埔正月十五油笐火今年邁入，仍規畫2天「遶山花」輕旅行等活動，2月4日下午在慈天？廟坪廣場安排油笐火把手作體驗，及精彩活動表演，晚間遶行秀巒山老街巷弄回到廟坪廣場後，還有國際級的表演團體「御鼓坊」 及「即將成真火舞」 演出。

2月5日在鄧南光影像紀念館規畫米食市集搭配悠閒的草地音樂會，邀請友達光電董事長所組成之薩克斯風樂團-WOW SAX進行演出，使遊客感受到獨特音樂饗宴的洗禮，更可飽食在地各式各樣精采的米食料理。

鄉公所同時與鄉內民宿業者洽談提供住宿優惠，民眾報名限量的油笐火體驗，能贈送紀念頭巾，活動詳情可在「北埔鄉公所」臉書粉絲團查詢。