近年發生詐欺集團以囚禁、凌虐被害人等嚴重戕害人權之犯罪，有質變為暴力犯罪之趨勢，衍生出對被害人妨害自由、施以凌虐等複合性犯罪型態，甚至導致被害人受重傷或死亡事件發生，對於社會治安危害甚鉅。

法務部在官網發布新聞，擬具刑法第302條之1、第339條之4、第339條之5修正草案，包括增訂加重剝奪行動自由罪，對於意圖實施其他犯罪、三人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上或對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人等情形，而對被害人有刑法第302條第1項之行為時，另為獨立處罰規定，提高刑度，最重可處7年有期徒刑。

另外，對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害之加重結果犯併為規範，加重刑責，最重可論處無期徒刑，以與普通剝奪行動自由罪有所區別。

並且，增訂加重詐欺類型，對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由。最後，增訂結合犯規定，因應新興詐欺犯罪模式，增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑，以嚴懲此類犯罪。

法務部強調，對於詐欺集團囚禁、凌虐等不法惡行或組織犯罪，將能全面防制，強力遏阻，嚴懲重罰！