第5屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，這次中華隊36人集訓名單大換血，上屆陣容中只有陳冠宇、江少慶和宋家豪3名投手仍出現在今年的培訓名單中，陳冠宇更珍惜能夠穿上中華隊球衣的機會，希望能夠展現優勢，讓教練注意到，拚進最終30人名單。

32歲的陳冠宇業餘時期就是中華隊常客，之後還打過2015、2019年12強及2017年經典賽，這次有機會再次披上中華隊藍白戰袍，自己比上屆更加珍惜，盼能連2屆為國出征。

相較於上屆經典賽，今年陳冠宇屬於資深學長，他也不吝嗇與學弟分享經驗，「尤其短期賽事要注意的事情很多，他們都是很有實力的學弟，希望他們能頂住壓力，好好展現自己，突破棒球層級最高的舞台，對棒球生涯一定會有幫助。」

而在經典賽開打前，陳冠宇還要先隨母隊樂天桃猿前往石垣島，與前東家羅德隊進行2場交流賽，他也提到，這次到石垣島有機會遇到佐佐木朗希，而羅德總教練吉井理人正好是日本隊投手教練，陳冠宇會先上前「拜碼頭」，但也打趣說要去「嗆聲」，「跟他們提醒一下，對上台灣要小心一點！」