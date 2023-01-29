明日（1/30）是初九，也是大部分行業的開工日，此外還是玉皇大帝的生日。命理專家柯柏成指出，如果有收到開工紅包，建議留到元宵節後再花，為自己帶來好彩頭，並且這天也不適合在外面曬衣服或棉被，否則會對玉皇大帝不敬，或因為遮蔽玉皇大帝的視線而不被眷顧。

柯柏成在臉書粉專表示，開工日如果有收到老闆或主管發的開工紅包，記得不要急著花掉，可以壓在辦公桌桌墊下，或放在抽屜、置物櫃裡，至少留到元宵節過後再花，可以為自己帶來好彩頭。

柯柏成分享有趣的習俗，「七不出，八不歸，上九辦事」，意思是正月初七不要外出辦事、做生意，出門旅行在外的人不要選在正月初八回家，如果有什麼難辦的事情，可以選在正月初九辦，會有特別的好運，因為這天是玉皇大帝的生日，各路神仙往來為玉帝祝壽，天地人鬼神也會比較通情達理，因此有難追的債務可以去催問，工作上有什麼窒礙難行的地方也可以跟主管或老闆商量，比較不會在討論問題之前就被情緒影響。

柯柏成還提醒，初九當天有一項需要注意的禁忌，因為玉皇大帝出巡，所以不建議這天在外面曬衣服或棉被，容易對玉皇大帝不敬，或影響其視線而眷顧不到你家。