台灣媳婦高圓圓日前被拍到過年現身台北跟夫家人團聚，貴為一線女星的她不僅親自帶女兒下樓迎接公婆，還扛起兩大袋食物，平易近人的模樣深得趙樹海喜愛。近日，她受邀上澳門旅遊節目，更在主持人高博帶領下逛了當地的傳統市場，高圓圓起初有點羞澀，坦言不敢殺價，之後她入境隨俗學了起來，終於殺價成功。

高圓圓、張天愛近日受邀上主持人高博、陳蓓蓓的央視財經頻道大型美食文旅節目《澳門雙行線》，探訪當地的美食美景，昨(28日)高圓圓曬出節目片段，寫下：「在澳門的市場裡逛一逛，很有趣」，影片中見到她和高博現身傳統市場，穿著灰綠色短洋裝、頂著一頭短髮、戴著口罩的她特別亮眼，更露出一雙美腿，成為市場內的最美風景。

高圓圓參加旅遊節目。（圖／翻攝自高圓圓工作室微博）

過程中，高圓圓被指派要買海鮮，第一項挑戰就是螃蟹，在小販的介紹下才知道現場賣的是三點蟹，高圓圓此時請求：「那您幫我們挑兩隻好一點的吧」，挑完後高博在一旁暗示高圓圓要「講價」，也就是所謂的殺價，高圓圓此時面有難色說：「不好意思講價」。

高圓圓補充說：「以前會滿愛砍價的」，但現在可能礙於明星身分不太好意思，老闆聽到後，還來不及等高博英雄救美，就主動願意從80元澳門幣（約300元台幣）降到60元澳門幣（約225元台幣），讓兩人又驚又喜，到了下一攤，高圓圓終於出聲將另外兩隻大螃蟹從133元澳門幣（約499元台幣）砍到130元澳門幣（約487元台幣），高博聽到了則拍手給她鼓勵，引來粉絲回應：「姐你也太可愛了吧」、「因為圓圓的一個鏡頭，把一整期都看完了」、「很美，很接地氣」、「圓圓姐好有生活氣息的一個人啊！愛了愛了」。