阿布老婆米雪兒（左一）負責野炊，準備餵食全家人。（阿布提供）

阿布（右）和老婆米雪兒喜歡大自然。（阿布提供）

阿布女兒熱愛露營。（阿布提供）

周昱綸（阿布）曾憑行腳節目《冒險王》奪得金鐘主持人獎，上山下海的陽光形象深植人心中，身為外景主持人，理應喜歡待在大自然，但阿布坦言其實剛開始很排斥露營，「不是不喜歡大自然，我常往山上跑，但帶著小孩、老婆，又沒有露營經驗，裝備滿到後照鏡看不到，搭帳過程也很瑣碎。」

起初最擔心的是孩子不熟野外環境會受傷，後來阿布發現孩子的學習力、適應力很強，「一到營區小朋友都看不到人，他們會到處跑跑跳跳，聚在一起玩玩具。」他說以往規劃帶小孩去景點旅行，光是塞車時間就去了大半，但露營不需要特地規劃，只要選定一處，何時衝上山都可以，「像禮拜五晚上夜衝，搭帳篷也1個小時內就能搞定，接下來的時間都很輕鬆，小朋友自己會去玩，大人可以喝啤酒聊天，隔天要睡到幾點都可以，很舒服的方式，這也是我後來迷上露營的原因之一。」

入坑後，阿布開始投入裝備購買，起初家裡的露營裝備都由他負責選物，「我通常都是買有需要用到、方便組裝收納的，買齊就好。」沒想到後來老婆比他瘋狂，為了追求美觀不惜花大錢買露營牌子，他無奈笑說：「就像包包買很多個一樣，她會花幾千塊買燈柱、架子，追求整體美感，但不一定會用到，就會被我念，但後來我就算了。」阿布透露有些知名品牌還會增值，二手價會比原價高。

阿布喜歡帶家人往高海拔地區跑，開山路對他不是難事，反而是要抵達營區前的最後一哩路很難開，有些斜坡陡峭近60度，他回憶一次到泰安鄉司馬限露營區，最後一段路一路斜坡，開到引擎過熱，朋友的車還熄火，相當危險，「那段路是一路斜坡向上，根本沒辦法會車，要上去前還要先打給營主，沒確定有車要下山，才可以開上去。」阿布建議要到山區露營一定要先掌握路況。

露營悠閒放鬆，阿布和老婆米雪兒的感情也更加升溫，金牛座的他，平時走務實路線，但米雪兒喜歡浪漫，他特地在露營時，悄悄為老婆籌備慶生驚喜。露營前幾天他先打電話到營區打探附近的蛋糕店，好不容易找到有現成蛋糕且願意外送的店家，還得厚著臉皮跟營區老闆借冰箱，「那蛋糕12吋這麼大個，老闆冰箱也爆滿，還好肯賣我老臉，借我冰。」

到了晚上，趁老婆去洗澡時，大夥分工作戰，一人去盯哨探米雪兒動靜，其他人一起布置場地，等米雪兒一出來就大唱生日快樂歌，「我們超緊張的，但她很開心感動。」不過米雪兒忍不住抱怨，沒好氣的說：「下次可以不要在吹完頭髮時幫我慶生嗎？頭髮超毛躁、很像炒米粉耶。」

阿布說，愛上露營還有個原因就是老婆也喜歡，他回憶剛開始露營，和老婆的情緒都不好，因為搭帳篷、煮東西太繁瑣，搞得大家都累，後來經驗多了，懂得化繁為簡，露營才變得有趣。他特地理出「3不」，忠告給要帶老婆入坑露營的男性，「不要夏天去、帳篷不要太複雜、不要跑太遠，不然老婆絕對不會再跟你去。」現在一家人每個禮拜幾乎都去露營，孩子在野外盡情奔跑，夫妻倆就靜靜地享受彼此的陪伴。