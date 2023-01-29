高雄市左營區華欣路上29日驚傳2女命案！警方調查，張姓女子與邱姓女室友有金錢投資失利等糾紛，張女狠殺邱女後，自己也畏罪墜樓於中庭死亡。警方原以為是墜樓意外，獲報後立即趕抵現場，經按門鈴後，睡在樓中樓的邱女15歲女兒竟渾然不知，直到警方通知房東開門，進入屋內勘查時，她醒來發覺母親倒臥在臥室內已經遇害，當場嚇傻痛哭失聲。

警方表示，高雄市左營分局新莊所今天上午8時13分獲報指出，左營區華欣路上某大樓8樓住戶69歲張女墜樓於中庭死亡，警方前往其租住處欲訪談同居人，但多次按鈴皆無回應，於是通知屋主前來開鎖。

但是講方進入屋內時，發現屋內左側臥室內有一倒臥在臥室內地板上的52歲邱姓女子已明顯死亡，現場垃圾桶內發現沾有血跡的水果刀一把，現場沒有外力介入，但這時死者15歲女兒才發現有外人進入，從樓中樓下樓查看，才知道發生慘劇。

警方初步調查，跳樓的張女與邱女有金錢投資失利等糾紛，張女先殺死邱女後，再畏罪自殺跳樓，警方已通知家屬等人帶所調查釐清案況，另由鑑識小隊到場並通報局鑑識中心前來支援採證，目前現場封鎖中。