影》高端真相威力曝 郭正亮：只這事拉陳建仁下台

前副總統陳建仁接任新閣揆，連日公布新內閣名單，將組起一個「溫暖內閣」，不過民進黨前立委郭正亮認為，陳自己其實不是毫無問題，且還有一件事情完全有可能把他拉下閣揆高位，這個問題就是「高端」。

郭正亮日前在中天節目《鄭亦真辣晚報》表示，2016年的陳建仁還未涉入政治，沒有利益問題，也還沒有高端爭議，因此他在站台、助講時，真的能讓人感受到一種溫暖，因此被稱為「大仁哥」，甚至一度是僅次於總統蔡英文、第2受歡迎的輔選人物，但如今他卻有了非回答不可的問題，也就是所謂的「涉己事務」（高端）。

「過完這個年，總質詢一開始。大概磨刀霍霍向高端了！」郭正亮指出，接下來將考驗國民黨等在野立委的質詢能力，能夠問得多深，問得多刁鑽，問到讓陳建仁措手不及，甚至不方便公開說明，問到讓民眾看出其中貓膩，否則陳一定會持續擺出博愛人間的樣貌。

郭正亮強調，對陳建仁而言，只需要維持他的高度即可，政治上的骯髒事，像是台南爭議、新竹大秘寶，甚至是黨的問題等，就交給民進黨新任黨主席賴清德與新任副閣揆鄭文燦等人處理，因此能把陳建仁拉下的可能性，就只有高端爭議而已。