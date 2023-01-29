【全程字幕】綠側翼又出包！ Wecare高雄酸台灣燈會「華國美學」打到自己人 游淑慧諷自取其辱：跑到台北來大翻車

台灣燈會即將舉行近期，但近日有多個綠營側翼粉專批評，一座位於國父紀念館的副燈「蟠龍獻瑞」，是「天龍國的中華美學迅速強勢回歸」，被國民黨台北市議員徐巧芯發現，側翼們打到的，其實是交通部，讓她嘲笑「又翻車了」。而徐巧芯今（29）日也分享副燈匠人藍永旗的背景故事，並預言，今年是兔年，側翼會翻車翻到「兔」。

徐巧芯今在中天政論節目《週末大爆卦》首先指出，綠營側翼會一直打所謂「華國美學」的原因，是因為他們想透過這種方式，讓年輕人對中華文化反感，亦或者讓他們不敢表達對前者的好感，並進行文化上的鬥爭。

徐巧芯接著說，打造「蟠龍獻瑞」的藍永旗相當有經驗，且是更生人，是在獄中參與花燈比賽、發現自己有藝術天份後，就開始去做花燈，希望將花燈推薦到全世界，做為「台灣之光」。徐巧芯也認為，交通部觀光局願意找藍永旗來打造該副燈也很好，但就是側翼「不明究理想打蔣萬安，結果打到自己人」。

徐巧芯提到，她還查到藍永旗的作品曾在嘉義和高雄展出過，質疑怎麼在嘉義、高雄展出就「好棒」，到了台北就變成了「華國美學」？徐巧芯也直言，到底是要對燈的主題、還是展出地點做政治、文化鬥爭，「這個看得非常清楚了」

最後，徐巧芯嘲諷綠營側翼，指他們在開工的第一天就大翻車，果然還是不改「特色」，而今年是兔年，側翼們看來會一路翻車翻到「兔」。