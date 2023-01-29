橫山鄉大山背百年糯米橋，溪流瀑布美景。（羅浚濱攝）

進入春天後開花盛花，新竹縣橫山鄉與尖石鄉有優美山林和步道，民眾可在內灣老街週邊風景區賞景品嘗美食外，更可跟著縣府農業處規畫的「香草森林農遊軸帶」走入山裡，感受山林芬多精的療癒贈禮。

橫山鄉長張志弘指出，大山背有騎龍古道、大崎棟登山步道及逃學步道，是新竹縣近山最能體驗芬多精的山林，在山下沿竹35線有豐瀑布、百年糯米橋的溪流瀑布美景， 可為身心靈來一次深層的洗滌。

在大崎棟步道旁的樂善堂尋幽訪勝時，能俯瞰橫山鄉和竹東鎮的夜色，在出現雲海時，從高頂農莊往下看樂善堂觀音和琉璃雲海，美不勝收，讓人猶如置身仙境。

農業處長范萬釗表示，大山背有老大份休閒農場可以採果，並有大山北月的美食，是民眾遊覽大山背時不可錯過的農遊景點。

從竹120線內灣老街進人尖石鄉，前山的馬胎古道擁有鬱翠的踏古尋幽山徑，青蛙石步道則有電影賽德克巴萊拍攝的場景，讓遊客能輕鬆享受芬多精與負離子的自然環境。

到尖石後山秀巒有塔克金溪的軍艦岩、錦屏溫泉及國家級的霞喀羅古道，楓紅時美景，讓人流連忘返，都很適合暫時遠離塵囂，沉浸心靈。

鎮西堡巨木群是全台最大檜木林，能一睹林相原始豐富的粗獷之美，還有被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯，每年2月進人櫻花季，都湧入眾多賞櫻人潮，部落採取車輛管制措施，今年網路預約上山，立即秒殺已全部額滿。

范萬釗提醒遊客探訪尖石美景時，記得走一趟杉沐松農場，一窺金盞花海搖曳生姿的模樣，並在山樂林風味小舖，大快朵頤原民部落美食。