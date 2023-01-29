王力宏歷經婚姻風暴後沈潛1年，28日兔年大年初七於拉斯維加斯Resoerts World Theatre舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，他感性吐露這些日子以來的心情：「你們在嗎？我有想過，如果我重新站在這個舞台上，我們會不會再見面？」全場歌迷為他打氣，大喊「我們都在」，王力宏回應「謝謝你們都在」 ，唱完開場曲後他眼眶泛淚並且90度鞠躬，感謝粉絲不離不棄支持。

至於演唱會何時在台灣舉辦？演唱會主辦寛魚國際今表示：「口碑很好，各地都來邀約，台灣當然是很重要的一站，正在規劃中，希望今年底前能安排的上。」

王力宏以清唱〈你不在〉揭幕，感性表示：「因為人生中，總是有摔倒的時候，有時候摔得輕，有時候摔得重。在過去的一年，對許多人來說，應該不容易吧？像我去年，就不太容易。如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。有時候，我們面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力，把它變成對的，開始第一步。謝謝你們都在。」而王力宏的爸媽、弟弟全家人以及美國的同學友人等全都到場支持

此外，王力宏也首次獻唱他寫給孩子們的新歌〈想見就能相見〉，大螢幕播放歌詞：「孩子們，今晚爸爸說故事給你們聽，跟童話故事恐怕有些不同，很久很久以前，向老天許了個願，像奇蹟般你降臨了，你來到人間。」歌詞還寫著「畢竟才700米的路，卻像隔著一片大海，想像你的雙手，握緊了溫柔，總有一天，想見就能相見」，彷彿是爸爸對自己的小孩說睡前故事，真摯動人，也唱出他內心對孩子們的思念，唱到最後一句，王力宏真情流露、數度哽咽，台下粉絲頻頻拭淚並為他鼓掌加油。

而另一首新歌〈ONE一個〉，既是演唱會同名歌曲，也寓意「許多的『一個』，就是『每一個』」，歌詞寫道「哪怕一個人獨自的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己，有太多萬一， 總避無可避，從灰燼再奮起，折翼也要飛行」，彷彿透露他陷入低潮再復出的心境。演唱前他說：「許多的『一個』，加起來就是「每一個」，因為我經歷過這些事，我想，這『一個』新的我，會更懂得『每一個』你。如果這個世界曾讓你失望，願我們溫柔相待，懷抱信念、希望、愛。」此時歌迷大喊：「我們不會讓你失望。」氣氛感人。演出當天拉斯維加斯氣溫最低只有6度，但觀眾的熱情溫暖人心。

王力宏也在演唱會上再展樂器天份，以「中阮」邊彈邊唱〈心中的日月〉和〈在那遙遠的地方〉，並與老搭檔吉他之神Jamie Wilson的木吉他一起「Jam鬥琴」。演唱〈唯一〉時，王力宏先彈奏木吉他，繼而用小提琴與鋼琴手一起演奏〈Over The Rainbow〉，2首歌曲無縫合一。並於〈一首簡單的歌〉新增一段鋼琴solo獨奏。此外，演唱〈依然愛你〉與〉大城小愛〉時，王力宏背著吉他彈奏，隨即走進觀眾席與歌迷握手，引起全場轟動。演唱會尾聲，王力宏深深一鞠躬的答謝觀眾支持，全場掌聲久久不散。