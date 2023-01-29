「縣長總統救命」，位於台東市「海濱好室」社會住宅，施工過程造成周邊民宅圍牆地板龜裂、水管斷裂，住戶在外牆拉紅布條要求停工修復；施工單位表示，接到住戶反映後已立即修補，並由第三公正單位鑑定「沒有立即危險」，未來會做全面補強。

由國家住都中心在台東市興建的「海濱好室」社會住宅去年9月動工，近日在工地旁住戶，在外牆掛著寫有「地面水管破裂、圍牆水溝毀損」、「現場總統救命、要求停工修復」的紅布條，希望工程單位重視住戶訴求、盡快採取預防措施。

緊臨工地旁的全牧教會首當其衝，牧師錢大鈞說，不只牆位移，連水管都斷裂了，教會訴求很單純，就是在住宅還沒有受損這麼嚴重前，能盡速做好預防。

錢大鈞表示，該有的擋土牆一定要做，目前只做到教會廁所旁，建議擋土牆繼續往北延伸，避免圍牆地板繼續位移，同時應持續從外側加強、避免土石流失，若不預防、造成房舍嚴重毀損，再多補救都來不及。

陳姓居民說，地下室的工程已造成土質鬆動，柏油路面都出現裂痕，在當地住了幾十年都沒見過，很擔心房子會出問題。

承辦該工程的唐億營造副總謝志昌表示，目前正施作地下室鋼板，難免會影響周邊住戶，感到很抱歉，但是一直都有持續在做預防、追蹤，接到住戶反映也立即到場修補，請建築師公會到場鑑定「沒有立即上的危險」，將持續和住戶溝通、修補受損，並在地下室4月開挖完工後做全面補強，絕對不會置之不理。