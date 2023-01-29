為鼓勵中高齡民眾投入就業市場，台中市政府勞工局去年首創中高齡就業獎勵金，近日又修訂「中高齡人力資源再運用獎勵方案」，提高獎勵金從原本的1萬8000元至2萬4000元，年近50歲的單親爸爸「阿志」，就透過此管道尋找到事業第二春，且領取獎勵金並穩定就業。

勞工局長張大春指出，市府重視市民就業問題，除積極協助企業媒合所需人才，同時開發勞動人口，去年就制定了「中高齡人力資源再運用獎勵方案」，只要年滿45歲以上的失業民眾，透過就業服務處評估、成功推介就業達30天以上，每月可領取3000元獎勵金，最多核發6個月、共1萬8000元。

勞工局表示，透過「中高齡人力資源再運用獎勵方案」成功推介就業的中高齡民眾，去年即達到415人，今年市府再修訂獎勵辦法，提高獎勵發給額度至2萬4000元，也就是成功獲得推介就業30天以上者，前3個月每月發給3000元就業獎勵金，第4至6個月則加碼發給5000元，總計最高可補助2萬4000元，從1月起實施。

台中市就業服務處指出，年近50歲的阿志中年失業，因他是單親爸爸，必須要照顧孩子，經濟壓力相當大，經四處找不到工作，決定到就業服務處尋求幫忙，並透過獎勵方案，成功找到紙器廠的工作，讓他不但能穩定扶養小孩，還透過就服員持續追蹤、領取獎勵金。

張大春表示，台中市府近幾年持續推動「公托公幼倍增計畫」，為解決托育幼教產業缺工的問題，今年也增加透過就服處推介到公立幼兒園工作的失業民眾，也能申請就業獎勵金，盼藉由此方式鼓勵中高齡勞工投入托育幼教產業。

台中市就業服務處指出，高齡社會來臨，市府針對中高齡族群提供企業輔導、跨域培力課程及職務再設計等「樂齡就業五告讚」方案，盼協助中高齡、高齡勞工尋得事業第二春。