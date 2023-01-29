警方查扣安非他命、毒咖啡包和開山刀。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄1名22歲梁姓男子大年初六時騎車行經小港區高鳳路時，因為沒戴安全帽被警方攔查，未料打開車廂，裡面竟放了1把開山刀，不只如此，其中1包紅包袋內裝的不是錢，倒出來竟是毒咖啡包，經警方不斷突破，他又從身上乖乖繳出安非他命，警方逮捕依法送辦。

小港分局高松所員警於27日下午2時30分許行經小港區高鳳路時，發現22歲梁姓男子騎乘機車沒戴安全帽，警方隨即上前攔查，經他同意後開啟置物箱，竟發現車廂內有1把開山刀。

另外，眼尖員警發現還有1個紅包袋，但裡面裝的可不是錢，竟是毒品咖啡包，雖然他聲稱是朋友的，還不斷堅稱已經沒有其他東西，但在警方不斷突破下，最後他乖乖從身上拿出安非他命，警方依法逮捕，共查扣1包安非他命、3包毒咖啡包和1把開山刀。

對於為何要帶把刀在身上，梁男講不出原因，依違反社會秩序維護法移請簡易庭裁處，另外毒品部分，則依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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