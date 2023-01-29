南投燈會參觀人數，已超過340萬人次。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

春節連續假期，南投縣從初一到初八，統計主要景點遊客數總共約280萬人次，其中，日月潭一枝獨秀達31萬多人；另外，南投燈會從點燈迄今，已有340萬人參觀，請民眾把握元宵節前的賞燈時機。

南投縣風光明媚，春節連續假期，全國各地遊客湧入各風景區迎新春，根據縣府觀光處統計，各日遊客人數分別是初一32萬人、初二40萬人、初三43萬人、初四42萬人、初五38萬人、初六34萬人、初七24萬人及初八20萬人；其中，遊客數巔峰在初二到初四，初六之後則因收假在即，遊客數遞減。

日月潭是國際級風景區，最受遊客青睞，每日遊客數都達到4、5萬人，只有在初七後降到近3萬人，可見日月潭的魅力。

新春期間寒流發威，但是不減遊客興致，位於高海拔山區的清境風景區，雖然天氣寒冷，依然吸引5萬多人到訪，而且每日遊客數都穩定維持在6、7000人，初三到初五每天遊客數都超過8000人。

溪頭森林蓊鬱空氣清新，是避暑勝地，也是新春踏青的最佳去處，新春期間，共有3萬多人造訪，享受森林浴和芬多精。

以求發財金聞名遐邇的竹山鎮紫南宮，新春期間，每天到廟參拜祈求平安大發財的信眾，都超過10萬人；名間鄉松柏受天宮是全國道教玄天上帝信仰中心，新春期間各地香客湧入祈福，每天都達4、5000人。

南投燈會結合「卡娜赫拉的小動物」，無論花燈或無人機表演都大受歡迎，將於元宵節晚間演出最終場後閉幕。