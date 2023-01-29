台灣有不少美食受外國人喜愛，不要鬧工作室版主強尼近日搭飛機到俄羅斯，拜訪曾在台灣念大學的俄羅斯正妹李若晴，還帶了她最愛的台灣泡麵當伴手禮，眾多泡麵中她最喜歡阿Q桶麵，李若晴說，離開台灣4年就屬阿Q桶麵最讓她念念不忘，她開心地分享給表妹，兩人在零下22度的雪地中嗑泡麵，讓表妹也瞬間被台灣泡麵圈粉說，「等不及要去台灣了。」

不要鬧工作室近日於YouTube上傳最新影片指出，俄羅斯正妹李若晴2019年從政治大學畢業就回國，這次看到強尼帶了一行李箱的台灣泡麵、零食當作禮物，笑得合不攏嘴，泡麵口味包括來一客-鮮蝦魚板和牛肉蔬菜、阿Q桶麵、一度讚、維力炸醬麵、排骨雞麵和科學麵等。

李若晴表示，最令她想念的台灣食物就是阿Q桶麵，當年在台灣就連感冒也會到便利商店買一碗，加上台灣泡麵只要有熱水，走到哪都能吃很方便。只見李若晴在雪地中把泡麵打開、加入調味包，接著又加入一顆蛋，直呼「聽說加蛋的泡麵湯頭會變得濃郁好喝」。

李若晴和表妹穿著羽絨外套站在皚皚白雪的戶外，大口吃泡麵、喝湯，露出滿足的笑容。李若晴的表妹第一次吃到台灣泡麵，直呼「若台灣的食物都是這種味道，我等不及要去台灣了，我喜歡。」