走春第一品牌溪州公園「花在彰化」人氣爆棚，從大年初一開幕至今，入園人次已經突破65萬人次。(吳建輝攝)

飛行員在空中360度沿著縱軸、橫軸和立軸三軸空間中，短時間內做出高難度綜合旋轉動作。(吳建輝攝)

順風飛行協會表示，因為演出飛場預約參觀電話增加約5成，報名體驗飛行也增加2成，來自北中南的遊客都有。(吳建輝攝)

走春第一品牌溪州公園「花在彰化」人氣爆棚，從大年初一開幕至今，入園人次已突破65萬人次，其中最吸引眼球「鯊魚輕航機」特技表演，每每演出都讓現場民眾驚呼連連，順勢讓參與演出的彰化順風飛行協會詢問度爆表。

飛行員駕駛「鯊魚輕航機」衝場，穿越溪州公園上空，光是進場的低空飛行，就吸引現場上萬遊客驚呼，緊接著排列隊形衝破雲霄，在空中360度沿著縱軸、橫軸和立軸三軸空間中，短時間內做出高難度綜合旋轉動作。

而負責表演的飛行員，就是來自彰化日前國內首座合法大型運動輕航機飛場，「彰化順風飛行協會溪州飛行場」的飛行員，由順風飛行協會理事長饒自強領軍，飛行成員都是戰鬥機的退役飛官，有豐富的飛行技術與經驗。

順風飛行協會落腳彰化，由彰化縣政府與交通部民用航空局的共同輔導，廣台灣飛行運動，並結合彰化地區的觀光旅遊線，開創飛行體驗活動，讓不少擁抱飛行夢的民眾離飛行更近一點。

順風飛行協會表示，因為演出飛場預約參觀電話增加約5成，報名體驗飛行也增加2成，來自北中南的遊客都有，飛行觀光是未來趨勢，吸引觀光客走入空中探索彰化，未來將持續與當地市集、觀光景點點線面結合，創造彰化新的觀光價值。