從青少年時期就一起搭配女雙的捷克女子網球選手克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）、辛妮雅可娃（Katerina Siniakova），29日順利在澳洲網球公開賽完成女雙2連霸，也再次擦亮兩人是當今超強女雙的招牌。

由於兩位選手單、雙打兼打，因此女雙的合作主要集中在四大賽、千分大賽及年終總決賽等重要賽事，一般WTA巡迴賽，兩人之中單打成績比較出色的克蕾切可娃就不會參與女雙，辛妮雅可娃就會找其選手參賽，而「捷克雙娃」目前在大滿貫女雙累積24連勝，自從2021年以來，還沒在四大賽的女雙賽事輸球。

克蕾切可娃、辛妮雅可娃去年賽季4場四大賽放棄法網，但在澳網、溫布頓及美網的女雙冠軍都不落旁人之手，這對捷克組合也是繼2013、2014的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／雯西（Roberta Vinci）之後，首對在澳網衛冕成功的女雙搭擋。

澳洲墨爾本公園對於克蕾切可娃、辛妮雅可娃是幸運地，兩人在這裡的近23場比賽拿到21勝，在完成澳網女雙2連霸之前，兩人在澳網的成績也不差，包括2020打進準決賽、2021年亞軍。