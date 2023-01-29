麥當勞薯條是許多人的最愛，但有時候吃剩想打包卻很麻煩，瑞典麥當勞分享一招將薯條盒密封的隱藏版折法，只要3步驟就可帶回家慢慢享用，丟進包包裡也不會灑出來，教學影片PO出後吸引超過200萬人觀看。

瑞典麥當勞日前在TikTok分享薯條盒的折法，第一步是將薯條盒兩邊的尖端向內凹，第二步，開口處壓平，第三步將盒子高的一那邊向內折出一個蓋子形狀，接著往前插入、壓平就完成了。不過薯條盒的折法不適合放太多薯條，大約要吃到剩一半左右，才不會將薯條壓爛。

薯條盒隱藏版折法曝光後，許多網友留言：「為什麼不早說」、「我沒吃完就會帶回家用微波爐加熱」、「喜歡冷薯條，尤其是不加鹽的時候！」、「來不及了，已經一口氣吃完」。

但也有人表示麥當勞薯條冷掉就不好吃，「誰想吃冷薯條？」、「如果剛做的時候都吃不下，你覺得2小時後還會吃嗎」，但也有人就喜歡吃軟掉的，「我真的很喜歡冷薯條」。