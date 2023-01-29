辦公室戀情向來是職場上的禁忌話題，有些人認為辦公室戀情會對個人、同仁及公司帶來困擾，也容易影響工作情緒。一名女網友發文分享自己目睹同事在公司會議室中激戰，讓她嚇得連忙走回座位，貼文一出也掀起網友熱議，不少人指出公司都有裝監視器，同事的一舉一動恐都遭拍下，也有人歪樓回覆「做愛還有加班費拿」直呼羨慕。

一名女網友在《Dcard》上以「發現同事在公司壞壞」為題發文，透露自己本身是上班族，由於上周要迎接農曆過年，因此她抱著即將放假的好心情加班，希望能在放假前把事情做完。她表示「不加班還好，一加班不得了」因為加班的人並不多，她在忙碌之餘回過神才發現隔壁兩位男、女同事都神隱不知去向，她表示自己因為有事要找該名離開座位的男同事協助，然而等了一陣子卻遲遲等不到他回座位，便起身到男廁去尋找，但也沒發現該人的蹤跡。

原PO表示正當自己要走回座位時恰巧經過會議室，她發現會議室的門沒上鎖，便探頭看了一下，一看竟意外發現2名離開座位的同事正在會議室中激戰，嚇得她直呼「震驚了我的小宇宙」，也強調自己以超快的步伐離開，假裝沒事回座位上收東西。

貼文曝光後有網友表示「我在某科技業大公司當HR，我跟妳說，現在的監視器真的超多，不要不信。他們兩個絕對有入鏡」、「老闆在家還有實況可以看真不錯」、「監視器留下記錄了，現在的監視器清晰度已經提升很多，不要以為躲得掉，看公司要不要處理而已」，但也有人指出「要看耶！我們公司會議室裡沒有監視器，就算拍到一起進去會議室也能說有事情要討論，實際上會議室裡沒有監視器」。

有人歪樓回覆「同樣在工作，為啥你的工作比較刺激」、「好好喔 做愛還有加班費拿」；也有人分享自身經驗表示「想到以前某次在倉庫跟倉管聊天，倉管指著後面某層歪掉的貨架說：那是以前某對在這裡上班的情侶，在深夜加班的時候在這裡打砲弄歪的，一言不合不只上班，還上女友，是個狠人」。