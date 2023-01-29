全球新冠肺炎疫情，隨著各國解封逐漸走到盡頭，但經濟衝擊仍需要一段時間消化，加上美中關係不佳，美國貿易型態出現改變，專家認為，在出口管制措施的影響下，科技與半導體領域可能會先脫鉤，但整體而言，美國降低對大陸的依賴，但還沒有到脫鉤的程度，只是未來會更多元化。

法新社報導，美中貿易戰、疫情造成的供應鏈危機，讓大家開始生產過度集中的風險，前世界貿易組織首席經濟學家Robert Koopman表示，「最近的降低通膨與晶片法案，以及美國在這方面的制裁，都是拜登政府努力與大陸脫鉤的明確指標。」

智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員Emily Benson補充說道，「隨著各家企業重新評估風險與審查供應鏈現況，得到了一致的結果是從大陸轉移到其他國家。」

然而目前還沒有到脫鉤的程度，牛津經濟研究院美國首席經濟學家Ryan Sweet說：「美國正在不斷調整貿易型態，未來，你會看更多的貿易多元化，但並不是完全切斷來自大陸的貿易。」

Emily Benson也說，雖然脫鉤的趨勢正在增加，但要做出具體評論還太早，如果美國的出口管制措施發揮效果，隨著時間的推移，科技技術或半導體領域可能會出現一些脫鉤的狀況。