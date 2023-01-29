火紅漫畫場景變成巷弄裝置藝術，成了轉角最美風景。（林和生攝）

一句「教練，我想打籃球！」觸動不少六、七年級大叔內心，經典漫畫《灌籃高手》電影在台上映短短2周，票房突破2億大關，40歲高職英文教師游環宇突發奇想，將自家圍牆當成畫布，重現原味漫畫場景，讓許多路過民眾忍不住駐足，紛紛給予高度評價。

游環宇說，從國中起就是忠實粉絲，常常拿到漫畫書就無法釋手，除了畫風的成熟寫實，加上想要傳達遇到挫折時展現的毅力與勇氣，都影響著他往後人生；成了自己升學、求職及玩樂團不順利時的陪伴良方。

已經收集許多不同版本，更重複翻閱至少20遍，堪稱鐵粉並不為過，近來電影上映又重新帶動一波熱潮，游環宇心血來潮，利用自家圍牆畫下自己最喜愛的一幕，未料欲罷不能，又接續畫了6格，把湘北對山王的經典戰役精彩重現，最後共耗時2周、70多小時才完成。

坦言一開始只是單純想要作為裝置藝術、妝點圍牆，但在創作過程中，又重新對漫畫想傳達的意涵有了體悟，希望這幾格漫畫能讓看到的民眾更有毅力與勇氣面對人生困境，也能實踐在生活當中。