「不老男神」林志穎去年7月發生自撞車禍後，在老婆陳若儀的悉心照料下，身體已逐漸康復，一家五口近來到峇厘島旅遊，她不時會在IG上傳出遊照，近日一套清涼造型的美照，已經生了3個兒子的她，身材宛如少女一般纖細。

陳若儀29日上傳3張美照，在貼文裡寫下：「在海島旅遊的日子，最愛喝Pina colada(鳳梨可樂達，雞尾酒的一種)」，可見她梳著優雅俐落的丸子頭，臉上戴著時尚墨鏡，露出快樂燦爛的笑容，身上白色網紗洋裝採用削肩設計，露出大片香肩和光滑玉背，裙擺的前短後長設計，一雙筆直大長腿相當吸睛，也令整體造型更加豐富。

陳若儀身穿白色洋裝露出不科學的身材。(圖/陳若儀 IG)

陳若儀出國旅遊享受天倫之樂。(圖/陳若儀 IG)

她在hashtag標註「相簿旅行、鳳梨可樂達、回憶、愛、感恩」，將手中的可樂達，舉向在海邊玩耍的兩名兒子，可見他們站在一起玩沙，感受沁涼的海水與陽光，享受親情的溫馨，值得注意的是，海裡有一名男子浮出水面，陳若儀未說明是另外一個兒子，或是林志穎引發外界好奇。

對陳若儀一家人出遊，網友在底下留言：「可愛的丸子頭搭配這裙子搖身一變成沙灘美少女，整個就是kelly伸展台 」、「跟以往一樣好美」、「好漂亮喔！」

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