前副總統陳建仁31日將就任行政院長，國民黨立委王鴻薇直言， 一向以學術專業自居的陳建仁，卻早在2007年就被踢爆抄襲問題，並列舉國際上只要出現抄襲醜聞的政治人物多是下台走人，只有民進黨則是抄襲升官， 痛批權力的腐化確實讓陳建仁產生了質變。

王鴻薇表示，2007年，陳建仁擔任國科會主委期間，他掛名共同作者的論文投稿到國際知名期 刊《Cancer》，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，引發軒然大波。陳建仁對外公開解釋說「是抄錄不當，不是抄襲」。

王鴻薇指出，但是最後台大醫院2007年12月14日學術倫理案件審議委員會會議認定本案件，英文部分有抄襲之事實，但是這件事情一直要到2015年11月陳建仁被質疑才公開承認，自己沒看過論文，既不知道內容是什麼，就掛名為作者。

王鴻薇表示，在國際上來看，出現抄襲醜聞的人，多是下台走人，在台灣過去也是下台。但是到了民進黨，非但不以為醜，還備受推崇升官絕對是世間少有，世界難找。

她列舉，奧地利勞工、家庭與青年部部長被踢爆碩士論文和其它學術著作抄襲他人後，辭去部長職位；德國前家庭事務、老年、婦女及青年部部長、前國防部長、前教育部長都曾因為論文抄襲被迫下台。

她提及，匈牙利總統Pal Schmitt因為陷入博士論文抄襲醜聞的，對外宣布，自己因醜聞導致國家分裂，決定辭職下台；2011年郝龍斌市長時期，文化局長鄭美華，遭指控論文抄襲，上任六個月下台；2013年馬英九執政，國防部長楊念祖被指控著作抄襲，上任六天閃電請辭。

王鴻薇強調，花了16年讓陳建仁從抄襲請辭或慰留，到膽敢接任行政院長，權力的腐化確實讓陳建仁產生了質變，不知道他要如何面對過去的自己、和現在的台灣人民？而民進黨推出「抄襲組合」的執政團隊，讓台灣的政府，淪為國際異類。