七六人球星哈登（James Harden）又出現了爆笑場面，29日主場面對金塊的比賽中，哈登在一次球權轉換後以為自己被換下場，不過裁判並未示意換人，接替他的塞布爾（Matisse Thybulle）還站在場邊，而哈登發現場上只有4名隊友後，從板凳倉促起身加入防守，卻遭到對手用球砸向臉部，形成十分搞笑的畫面。

克服半場15分的落後，七六人最終以126比119守護主場，成功擊退西區戰績高居第一的金塊，無緣入選明星賽先發的恩比德（Joel Embiid）替自己出一口氣，全場轟下了47分、18籃板、5助攻及3抄截，加上開啟助攻模式的哈登貢獻17分、13助攻，雙雙成為致勝功臣。

第三節剩下2分鐘，約基奇（Nikola Jokic）將球傳向底角沒有人防守的海蘭德（Bones Hyland），恩比德趕緊過去協防，此時哈登突然從板凳跳出，還用臉阻止了海蘭德傳往禁區，隨後裁判因場上人數不足5人，判七六人團隊1次技術犯規，不過要是海蘭德傳球成功，可能又是2分輕鬆入袋，因此哈登的犧牲是值得的。

哈登職業生涯遭遇不少臉部創傷，包含遭到山帝佛亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest，舊名為Ron Artest）暴力肘擊及「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）音速傳球打中臉部。他在雷霆的好戰友伊巴卡（Serge Ibaka）也不給面子的恥笑他，「我的兄弟啊，你這是在搞什麼？」