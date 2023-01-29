開學在即，中市公私立各級學校明日起至2月12日止，進行校園大清消。（台中市府教育局提供／陳淑娥台中傳真）

春節10天連假已結束，台中市國高中小學將於2月13日開學，台中市府教育局29日指出，全市427所公私立各級學校及公立幼兒園戶外公共區域，明起至2月12日止進行消毒清消，共計481處場域，各校校園暫停對外開放2周。

教育局表示，為防範疫情進入校園，環保局及各區清潔隊將協助於開學前完成427所公私立高中以下學校、公立幼兒園及實驗機構，共481處校園室外公共區域消毒工作，消毒期間，各級學校校園自1月30日起至2月12日止暫停開放。

教育局進一步指出，而班級教室、宿舍、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域，由學校定期進行常態性環境清潔消毒，並應保持環境通風，確保安全無虞。

教育局呼籲，春節假期後，新冠肺炎疫情仍可能升溫，開學後師生返回校園，除每日落實師生健康監測、加強宣導呼吸道及咳嗽禮節，針對師生經常接觸的公共區域也應定期清潔及消毒；同時提醒家長，如孩子出現疑似呼吸道症狀，應儘速就醫，落實生病不上班、上課，共同守護校園防疫安全。